Доплата до пенсії понад 800 гривень: як збільшити розмір пенсійних виплат

Під час останньої індексації пенсій у березні 2023 року, виплати деяких пенсіонерів значно зросли. Нове підвищення виплат відбулося у липні, тоді надбавки отримали, зокрема, науковці.

Розмір пенсій в Україні

Пенсії в Україні зростуть у наступному році. Збільшення мінімальних виплат очікується з 1 січня, сума підвищиться з 2 093 гривні до 2 361 гривні. А наступна індексація пенсій очікується у березні 2024 року.

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ПФУ опублікували такі дані, відносно розміру теперішніх пенсійних виплат:

0, 6% громадян отримують 1 227,80 гривень.

10,4% – більш як 10 000 гривень.

15% – від 4 001 до 5 000 гривень.

21,3% – від 3 001 до 4 000 гривень.

23,2% – від 5 001 до 10 000 гривень.

29, 5% – від 2 001 до 3 000 гривень.

В середньому, пенсіонери, які не працюють отримують 5 311,44 гривні. Визначений прожитковий мінімум у 2023 році на 1 особу складає – 2 589 гривні.

Як збільшити пенсію

Українські пенсіонери можуть значно підвищити розмір своїх пенсійних виплат завдяки доплатам. Які існують надбавки:

Вікова

Ця доплата надається відповідно до віку особи і призначається у місяць, коли у громадянина день народження:

300 гривень мають пенсіонери віком від 70 до 74 років включно.

496 гривень – від 75 до 79 років.

570 гривень – від 80 років.

У ПФУ нараховують цю доплату автоматично. Оновлюється розмір виплат у наступному місяці після настання визначеного віку.

Пільгова

Надбавку за віком не нараховують особам пенсія яких перевищує 10 340,35 гривні.

Ця надбавка призначається у індивідуальному порядку і змінюється відповідно до прожиткового мінімуму, зараз вона складає 837 гривень. Її можуть отримати:

особи від 80 років, які потребують особливого догляду;

громадяни, яким необхідна спеціалізована допомога соціальних працівників;

пенсіонери, які не можуть себе фінансово забезпечити і не мають близьких працездатних родичів.

Також громадяни пенсійного віку можуть отримувати і іншу допомогу. Наприклад, якщо з пенсіонером проживає дитина (до 18 років), він може оформити щомісячну додаткову виплату у розмірі 150 гривень.