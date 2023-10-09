Курс валют у банках

Станом на 9 жовтня, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара в українських банках становить в середньому 37,7 гривні (+9 копійок проти 6 жовтня), а продаж – 38,2 гривні (без змін).

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Купівля готівкового євро в середньому відбувається за 40 гривень (без змін), а продають в середньому за 40,8 гривні (+10 копійок).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,55 гривні (-13 копійок), а продаж – 38,28 гривні (+2 копійки), за даними finance.ua.

(-13 копійок), а продаж – (+2 копійки), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,03 гривні (-17 копійок), а продаж – 40,86 гривні (+16 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,11 гривні (+6 копійок), а продаж – 38,25 гривні (+5 копійок).

(+6 копійок), а продаж – (+5 копійок). Євро купують за 40,5 гривні (+15 копійок), а продають за 40,75 гривні (+15 копійок).

На якому рівні буде офіційний курс

У коментарі 24 Каналу економіст Олег Гетман розповів, безготівковий курс зазвичай коливається близько до безготівкового. Відтак після змін НБУ готівковий буде змінюватися щодо безготівкового плюс-мінус на одну гривню.

Олег Гетман Спеціаліст економічної експертної платформи Втім куди буде рухатися безготівковий – питання. Ми побачимо результат у найближчі тижні.

Важливо! За прогнозами експерта офіційний курс може становити десь 37 гривень за долар.

Гетман додає, що більше ніж 37,5 гривні навряд чи курс сягне.

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