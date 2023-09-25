В Україні зростуть пенсії: коли чекати на підвищення виплат
У середині вересня уряд визначився з розміром прожиткового мінімуму, від якого залежать більшість соцвиплат від держави. Зокрема, зміниться і мінімальна пенсія.
На скільки зростуть пенсії
Згідно з бюджетом 2024 року, прожитковий мінімум зросте до 2 920 гривень. Це означає, що мінімальна пенсія теж зросте – до 2 361 гривні.
Читайте також Чому ви можете втратити пенсію: процедура обов'язкової ідентифікаціїНагадаємо! Якщо особа до 65 років набула необхідного стажу, її виплати автоматично зростатимуть з кожною індексацією.
Спрогнозувати, як зростуть інші пенсії, досить важко, тому що вони розраховуються для кожної особи індивідуально.
Коли буде індексація пенсій
Денис Шмигаль розповів, що вже 1 березня 2024 року проведуть індексацію пенсій. Проте систему зроблять справедливішою.
У нарахуванні пенсій буде запроваджена бальна система. Вона вирівняє диспропорції між пенсіонерами, які давно вийшли на пенсію, і тими, хто зробив це нещодавно. Відповідно, виплати пенсіонерам, які виходили на пенсію раніше, підтягнуться до сучасного рівня.
Тобто тепер щомісячні внески українців до ПФУ будуть перераховувати у бали відповідно до співвідношення: зарплата людини та середня зарплата по Україні.
Якщо ви платили внески із зарплати, яка є середньою по країні – отримуєте 10 балів. Вище середньої по країні – отримуєте, наприклад, 12 або більше балів, менше середньої – 8 балів,
– додав він.
Далі бали перераховуватимуть у пенсію за актуальною середньою зарплатою. Таким чином виплати мають бути застраховані від інфляції.