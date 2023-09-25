В Україні зростуть пенсії: коли чекати на підвищення виплат

У середині вересня уряд визначився з розміром прожиткового мінімуму, від якого залежать більшість соцвиплат від держави. Зокрема, зміниться і мінімальна пенсія.

На скільки зростуть пенсії

Згідно з бюджетом 2024 року, прожитковий мінімум зросте до 2 920 гривень. Це означає, що мінімальна пенсія теж зросте – до 2 361 гривні.

Читайте також Чому ви можете втратити пенсію: процедура обов'язкової ідентифікації

Якщо особа до 65 років набула необхідного стажу, її виплати автоматично зростатимуть з кожною індексацією.

Спрогнозувати, як зростуть інші пенсії, досить важко, тому що вони розраховуються для кожної особи індивідуально.

Коли буде індексація пенсій

Денис Шмигаль розповів, що вже 1 березня 2024 року проведуть індексацію пенсій. Проте систему зроблять справедливішою.

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України У нарахуванні пенсій буде запроваджена бальна система. Вона вирівняє диспропорції між пенсіонерами, які давно вийшли на пенсію, і тими, хто зробив це нещодавно. Відповідно, виплати пенсіонерам, які виходили на пенсію раніше, підтягнуться до сучасного рівня.

Тобто тепер щомісячні внески українців до ПФУ будуть перераховувати у бали відповідно до співвідношення: зарплата людини та середня зарплата по Україні.

Якщо ви платили внески із зарплати, яка є середньою по країні – отримуєте 10 балів. Вище середньої по країні – отримуєте, наприклад, 12 або більше балів, менше середньої – 8 балів,

– додав він.

Далі бали перераховуватимуть у пенсію за актуальною середньою зарплатою. Таким чином виплати мають бути застраховані від інфляції.