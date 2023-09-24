Для чого проходити ідентифікацію
Це обов'язкова процедура, необхідна для того, аби громадянин підтвердив своє право на отримання виплат. Здійснювати ідентифікацію можна як онлайн, так і офлайн.
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Також пройти процедуру можна і за кордоном. Для цього необхідно:
- звернутись у консульство, де уповноважена особа може засвідчити перевірку документів;
- онлайн через відеоконференцію.
Якщо ви перебуваєте в Україні, то верифікацію можна пройти в "Ощадбанку". Процедура відбувається у декілька етапів:
- Звернення громадянина. При собі потрібно мати документ, що посвідчує особу, платіжну карту чи електронне пенсійне посвідчення.
- Безпосередня ідентифікація, яку проводить уповноважена особа.
- Пробна процедура грошової транзакції. Вона має пройти через POS-термінал. Тобто ви маєте ввести ПІН-код.
Як отримати пенсію за кордоном
Українці, які були вимушені виїхати з країни, можуть отримувати пенсійні виплати на спеціальний рахунок. У Польщі запустили експериментальний варіант передачі грошей офлайн на пошті.
Сервіс працює в форматі "Укрпошти", де у місцевому відділенні вам передадуть кошти через міжнародний переказ. Якщо експеримент вдасться, послуга буде доступна і у інших країнах.