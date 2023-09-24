Для чого проходити ідентифікацію

Це обов'язкова процедура, необхідна для того, аби громадянин підтвердив своє право на отримання виплат. Здійснювати ідентифікацію можна як онлайн, так і офлайн.

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Також пройти процедуру можна і за кордоном. Для цього необхідно:

  • звернутись у консульство, де уповноважена особа може засвідчити перевірку документів;
  • онлайн через відеоконференцію.

Якщо ви перебуваєте в Україні, то верифікацію можна пройти в "Ощадбанку". Процедура відбувається у декілька етапів:

  • Звернення громадянина. При собі потрібно мати документ, що посвідчує особу, платіжну карту чи електронне пенсійне посвідчення.
  • Безпосередня ідентифікація, яку проводить уповноважена особа.
  • Пробна процедура грошової транзакції. Вона має пройти через POS-термінал. Тобто ви маєте ввести ПІН-код.

Як отримати пенсію за кордоном

Українці, які були вимушені виїхати з країни, можуть отримувати пенсійні виплати на спеціальний рахунок. У Польщі запустили експериментальний варіант передачі грошей офлайн на пошті.

Сервіс працює в форматі "Укрпошти", де у місцевому відділенні вам передадуть кошти через міжнародний переказ. Якщо експеримент вдасться, послуга буде доступна і у інших країнах.