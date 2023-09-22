Збільшення виплат для переселенців

Виплати для переселенців зростатимуть завдяки додатковим видаткам у бюджеті. У ефірі телемарафону, міністерка Ірина Верещук наголосила, що доплати отримають ВПО, які найбільше цього потребують, повідомляє 24 Канал.

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Iрина Верещук Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Саме так ми і робимо. Ми зараз готуємо зміни до низки постанов, які будуть включати власне переорієнтування і збільшення виплат для таких потребуючих вразливих категорій людей.

Верещук наголосила, що уряд зараз перебиває на фінальному етапі прийняття рішень. Виплати, які отримують українці зараз:

2 000 гривень – дорослі;

3 000 гривень – діти до 18 років та особи з інвалідністю.

Виплати надаються на період 6 місяців. Потім відбувається перевірка і можливе скасування грошової допомоги.

Кому нададуть збільшені виплати для ВПО:

пенсіонери;

діти з інвалідністю;

сім'ї, які мають сукупний дохід менш як 4 прожиткових мінімумів;

Зверніть увагу! Визначений прожитковий мінімум на 1 особу зараз 2 589 гривень.

громадяни, що доглядають за особами з інвалідністю;

родини, які мають більш ніж троє дітей віком до 18 років;

неповнолітнім особам, які не мають законних представників.

У 2023 році на допомогу було виділено 163,1 мільярда гривень. З них 57,6 мільярда для ВПО.