Збільшення виплат для переселенців
Виплати для переселенців зростатимуть завдяки додатковим видаткам у бюджеті. У ефірі телемарафону, міністерка Ірина Верещук наголосила, що доплати отримають ВПО, які найбільше цього потребують, повідомляє 24 Канал.
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Саме так ми і робимо. Ми зараз готуємо зміни до низки постанов, які будуть включати власне переорієнтування і збільшення виплат для таких потребуючих вразливих категорій людей.
Верещук наголосила, що уряд зараз перебиває на фінальному етапі прийняття рішень. Виплати, які отримують українці зараз:
- 2 000 гривень – дорослі;
- 3 000 гривень – діти до 18 років та особи з інвалідністю.
Виплати надаються на період 6 місяців. Потім відбувається перевірка і можливе скасування грошової допомоги.
Кому нададуть збільшені виплати для ВПО:
- пенсіонери;
- діти з інвалідністю;
- сім'ї, які мають сукупний дохід менш як 4 прожиткових мінімумів;
- громадяни, що доглядають за особами з інвалідністю;
- родини, які мають більш ніж троє дітей віком до 18 років;
- неповнолітнім особам, які не мають законних представників.