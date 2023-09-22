Увеличение выплат для переселенцев
Выплаты для переселенцев будут расти благодаря дополнительным расходам в бюджете. В эфире телемарафона, министр Ирина Верещук подчеркнула, что доплаты получат ВПЛ, которые больше всего в этом нуждаются, передает 24 Канал.
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Именно так мы и поступаем. Мы сейчас готовим изменения в ряд постановлений, которые будут включать собственное переориентирование и увеличение выплат для таких нуждающихся уязвимых категорий людей.
Верещук подчеркнула, что правительство сейчас перебивает на финальном этапе принятия решений. Выплаты, которые получают украинцы сейчас:
- 2 000 гривен – взрослые;
- 3 000 гривен – дети до 18 лет и лица с инвалидностью.
Выплаты предоставляются на период 6 месяцев. Затем происходит проверка и возможна отмена денежной помощи.
Кому предоставят увеличенные выплаты для ВПЛ:
- пенсионеры;
- дети с инвалидностью;
- семьи, имеющие совокупный доход менее 4 прожиточных минимумов;
- граждане, ухаживающие за лицами с инвалидностью;
- семьи, имеющие более трех детей возрастом до 18 лет;
- несовершеннолетним лицам, не имеющим законных представителей.