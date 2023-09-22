Увеличение выплат для переселенцев

Выплаты для переселенцев будут расти благодаря дополнительным расходам в бюджете. В эфире телемарафона, министр Ирина Верещук подчеркнула, что доплаты получат ВПЛ, которые больше всего в этом нуждаются, передает 24 Канал.

Читайте также Тарифы на 2024 год: возрастут ли цены на газ для населения

Ирина Верещук

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий

Именно так мы и поступаем. Мы сейчас готовим изменения в ряд постановлений, которые будут включать собственное переориентирование и увеличение выплат для таких нуждающихся уязвимых категорий людей.

Верещук подчеркнула, что правительство сейчас перебивает на финальном этапе принятия решений. Выплаты, которые получают украинцы сейчас:

  • 2 000 гривен – взрослые;
  • 3 000 гривен – дети до 18 лет и лица с инвалидностью.

Выплаты предоставляются на период 6 месяцев. Затем происходит проверка и возможна отмена денежной помощи.

Кому предоставят увеличенные выплаты для ВПЛ:

  • пенсионеры;
  • дети с инвалидностью;
  • семьи, имеющие совокупный доход менее 4 прожиточных минимумов;
  • граждане, ухаживающие за лицами с инвалидностью;
  • семьи, имеющие более трех детей возрастом до 18 лет;
  • несовершеннолетним лицам, не имеющим законных представителей.