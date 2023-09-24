Зачем проходить идентификацию
Это обязательная процедура, необходимая для того чтобы гражданин подтвердил свое право на получение выплат. Осуществлять идентификацию можно как онлайн, так и офлайн.
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Также пройти процедуру можно и за границей. Для этого необходимо:
- обратиться в консульство, где уполномоченное лицо может заверить проверку документов;
- онлайн через видеоконференцию.
Если вы находитесь в Украине, то верификацию можно пройти в "Ощадбанке". Процедура проходит в несколько этапов:
- Обращение особы. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность, платежную карту или электронное пенсионное удостоверение.
- Непосредственная идентификация, проводимая уполномоченным лицом.
- Пробная процедура денежной транзакции. Она должна пройти через POS-терминал. То есть вы должны ввести ПИН-код.
Как получить пенсию за границей
Украинцы, вынужденные уехать из страны, могут получать пенсионные выплаты на специальный счет. В Польше запустили экспериментальный вариант передачи денег на почте.
Сервис работает в формате "Укрпочты", где в местном отделении вам предоставят средства через международный перевод. Если удастся эксперимент, услуга будет доступна и в других странах.