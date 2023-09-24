Зачем проходить идентификацию

Это обязательная процедура, необходимая для того чтобы гражданин подтвердил свое право на получение выплат. Осуществлять идентификацию можно как онлайн, так и офлайн.

Читайте также Кабмин объявил об увеличении выплат для некоторых переселенцев: о ком идет речь

Также пройти процедуру можно и за границей. Для этого необходимо:

обратиться в консульство, где уполномоченное лицо может заверить проверку документов;

онлайн через видеоконференцию.

Если вы находитесь в Украине, то верификацию можно пройти в "Ощадбанке". Процедура проходит в несколько этапов:

Обращение особы. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность, платежную карту или электронное пенсионное удостоверение.

Непосредственная идентификация, проводимая уполномоченным лицом.

Пробная процедура денежной транзакции. Она должна пройти через POS-терминал. То есть вы должны ввести ПИН-код.

Процедуру идентификации необходимо пройти до 1 января 2024года.

Как получить пенсию за границей

Украинцы, вынужденные уехать из страны, могут получать пенсионные выплаты на специальный счет. В Польше запустили экспериментальный вариант передачи денег на почте.

Сервис работает в формате "Укрпочты", где в местном отделении вам предоставят средства через международный перевод. Если удастся эксперимент, услуга будет доступна и в других странах.