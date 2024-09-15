Пенсії зростуть уже незабаром: завдяки чому підвищать виплати вдвічі

Більшість пенсіонерів отримують виплати менше ніж 3 тисячі гривень. І це попри суттєве підвищення пенсій для більшості українців у 2024 році.

Пенсії українців зростуть

Міністерка Оксана Жолнович розповіла, що пенсії українців суттєво зростуть завдяки пенсійній реформі. Запровадження накопичувальної системи дозволить підвищити солідарні виплати.

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Внаслідок цих змін виплати можуть становити приблизно 60% від заробітної плати, тоді як зараз цей показник складає 30%. Крім того, Жолнович висловила сподівання, що у 2025 році пенсії збільшаться завдяки індексації.

Оксана Жолнович Міністерка соціальної політики Ми робимо фінальні фінансові розрахунки, тому що стартуємо одразу з усією реформою – змінами й в наявну солідарну систему, й обов'язковою накопичувальною системою. Наше завдання – забезпечити людині в майбутньому заміщення 60% заробітку.

Жолнович наголошує, що пенсійна реформа має допомогти відійти від солідарної системи, адже формат неефективний через відчутну демографічну кризу в Україні.

Зверніть увагу! Міністерка підкреслює, що наразі на одного пенсіонера в Україні припадає лише один працюючий громадянин.