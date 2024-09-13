На скільки зросте військовий збір

Базовий військовий збір складає 1,5%. Відповідно до нового законопроєкту №11416-д це значення мало б зрости до 5%.

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Однак, депутати провалили голосування. Саме тому законопроєкт відправили на повторне перше читання.

Нагадаємо! Для прийняття рішення "за" має проголосувати щонайменше 226 депутатів. Цей законопроєкт підтримали лише 224 посадовці.

У законопроєкті йдеться про такі зміни розміру військового збору:

він мав збільшитись до 5% для фізичних осіб;

військовий збір мав би сягнути 1% для юридичних осіб на загальній та спрощеній системі оподаткування;

5% від двох мінімальних зарплат – для усіх ФОПів крім третьої групи (Для 3 групи ФОП він складатиме 1% від доходу).

Урядовці стверджують, що завдяки прийняттю цього рішення у бюджет України надійде значна сума. Зокрема, ці кошти планують використати на військовий сектор.