На сколько вырастет военный сбор

Базовый военный сбор составляет 1,5%. Согласно новому законопроекту №11416-д это значение должно было бы вырасти до 5%.

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Однако, депутаты провалили голосование. Именно поэтому законопроект отправили на повторное первое чтение.

Напомним! Для принятия решения "за" должно проголосовать не менее 226 депутатов. Этот законопроект поддержали лишь 224 чиновника.

В законопроекте говорится о таких изменениях размера военного сбора:

он должен был увеличиться до 5% для физических лиц;

военный сбор должен был бы достичь 1% для юридических лиц на общей и упрощенной системе налогообложения;

5% от двух минимальных зарплат – для всех ФЛП кроме третьей группы (для 3 группы ФЛП он будет составлять 1% от дохода).

Чиновники утверждают, что благодаря принятию этого решения в бюджет Украины поступит значительная сумма. В частности, эти средства планируют использовать на военный сектор.