Какой минимальный размер выплат по инвалидности

Для людей со II группой инвалидности пенсия меняется в зависимости от того работает ли человек. А также с учетом выплаты по возрасту.

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Обратите внимание! Лица со II группой инвалидности должны получать 90% от пенсии по возрасту.

В то же время такая выплата не может быть меньше:

2 520 гривен, если человек не работает;

2 093 гривен, если человек продолжает работать.

Заметьте! Пенсия по инвалидности назначается, если человек имеет от 1 до 15 лет стажа. Исключением являются случаи, когда лицо приобрело увечий во время срочной службы.

Из общих правил есть исключения. Речь идет о том, что лицо получило инвалидность при определенных обстоятельствах. Например, из-за участия в военных действиях или в результате аварии на ЧАЭС. В таком случае выплата рассчитывается по-другому.