У вересні ПФУ скоротив виплату пенсій українцям
26 вересня 2024, 15:00Читать новость на русском
Джерело:ПФУ
Пенсійний фонд завершив фінансувати пенсії для українців за вересень цього року. На ці потреби виділили майже 63 мільярди гривень.
Пенсії у вересні
ПФУ скоротив фінансування пенсій у вересні, тому що в серпні сума була дещо більшою – 63,5 мільярда гривень.
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Раніше тенденція була така:
- липень – 62,4 мільярда гривень,
- червень – 62,3 мільярда гривень,
- травень – 60,9 мільярда гривень,
- квітень – 60,5 мільярда гривень.
Нагадаємо! Згідно до бюджету 2025 року, бюджет ПФУ буде бездефіцитним. Тобто на пенсії гроші будуть.