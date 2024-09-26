У вересні ПФУ скоротив виплату пенсій українцям

Пенсійний фонд завершив фінансувати пенсії для українців за вересень цього року. На ці потреби виділили майже 63 мільярди гривень.

Пенсії у вересні

ПФУ скоротив фінансування пенсій у вересні, тому що в серпні сума була дещо більшою – 63,5 мільярда гривень.

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Раніше тенденція була така:

липень – 62,4 мільярда гривень,

червень – 62,3 мільярда гривень,

травень – 60,9 мільярда гривень,

квітень – 60,5 мільярда гривень.

Нагадаємо! Згідно до бюджету 2025 року, бюджет ПФУ буде бездефіцитним. Тобто на пенсії гроші будуть.