Якою буде максимальна пенсія в жовтні

Прожитковий мінімум для непрацездатних осіб становить 2 361 гривню, відповідно мінімальна пенсія зросла з 2 093 до 2 361 гривні (+268 гривень).

Читайте також Чи може пенсія за віком бути вигідніша ніж за інвалідністю

А от максимальна пенсія збільшилася з 20 930 гривень до 23 610 гривень (+2 680 гривень).

Втім, більше до кінця поточного року пенсії не змінюватимуться, оскільки не зростатиме прожитковий мінімум.

Зауважте! Максимальна пенсія у 2024 році – 23 610 гривень, – враховує всі можливі надбавки, доплати та підвищення, окрім доплат за особливі заслуги перед Батьківщиною. Це остаточна сума, яку можуть отримати пенсіонери у поточному році.

Право на отримання такої пенсії мають державні службовці, працівники місцевого самоврядування, народні депутати та науковці.

Також варто нагадати, що до кінця 2024 року пенсійні виплати збільшаться для осіб, яким у вересні, жовтні, листопаді або грудні виповниться 70, 75 або 80 років.