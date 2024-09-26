Какой будет максимальная пенсия в октябре

Прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц составляет 2 361 гривну, соответственно минимальная пенсия выросла с 2 093 до 2 361 гривны (+268 гривен).

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А вот максимальная пенсия увеличилась с 20 930 гривен до 23 610 гривен (+2 680 гривен).

Впрочем, больше до конца текущего года пенсии не будут меняться, поскольку не будет расти прожиточный минимум.

Заметьте! Максимальная пенсия в 2024 году – 23 610 гривен, – учитывает все возможные надбавки, доплаты и повышения, кроме доплат за особые заслуги перед Родиной. Это окончательная сумма, которую могут получить пенсионеры в текущем году.

Право на получение такой пенсии имеют государственные служащие, работники местного самоуправления, народные депутаты и ученые.

Также стоит напомнить, что до конца 2024 года пенсионные выплаты увеличатся для лиц, которым в сентябре, октябре, ноябре или декабре исполнится 70, 75 или 80 лет.