Пенсії будуть без перебоїв: у ПФУ опублікували проєкт бюджету на 2024 рік

Пенсійний фонд України опублікував проєкт бюджету на 2024 рік, у якому передбачене достатнє фінансування пенсій. Відтак, допомога з державного бюджету на забезпечення соцвиплат не знадобиться.

Що передбачено в бюджеті

Згідно з цим проєктом, власні надходження Фонду складатимуть 574 мільярди гривень. Вони включають 536 мільярдів гривень від загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та 26,9 мільярда гривень від єдиного внеску за деякі категорії застрахованих осіб, які надходитимуть з державного бюджету України.

Читайте також Заміна пенсії: яку допомогу надають пенсіонерам без стажу

Крім того, фінансове забезпечення виплат пенсій за пенсійними програмами здійснюватиметься коштом державного бюджету України у сумі 244,9 мільярда гривень, зокрема 243,4 мільярда гривень на пенсії військовим.

Яким був бюджет у 2023 році

Покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду України дорівнює нулю. Загальні видатки фонду становитимуть 872,2 мільярда гривень, у тому числі 49,9 мільярда гривень на житлові субсидії та пільги.

У 2023 році до бюджету Пенсійного фонду з усіх джерел фінансування надійшло 777,3 мільярда гривень.

Власні доходи ПФУ склали 489,0 мільярда гривень: