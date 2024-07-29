Які пенсії отримують люди з III групою інвалідності та від чого вони залежать

Розмір пенсії за інвалідністю тісно пов'язаний із загальною віковою пенсією, але також залежить від призначеної групи інвалідності. Цей принцип стосується й осіб з III групою інвалідності.

Як визначається розмір пенсії за інвалідністю

Для встановлення групи інвалідності особа проходить медичне обстеження, де спеціалісти визначають необхідну категорію. Періодично комісія може бути повторно призначена для перевірки стану особи.

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Особи з III групою інвалідності та страховим стажем від 1 до 14 років отримують 50% пенсії за віком. Проте, існують винятки, особливо для певних категорій громадян.

Наприклад, ліквідатори аварії на ЧАЕС та постраждалі отримують пенсію, яка може бути розрахована як:

п'ятикратний розмір мінімальної заробітної плати (станом на 1 січня поточного року);

вартість, обчислена на основі середньої зарплати особи, отриманої в зоні відчуження між 1986 та 1990 роками.

Мінімальні розміри пенсій для осіб з III групою інвалідності становлять:

Для непрацюючих осіб з інвалідністю III групи – 2 520 гривень.

Для працюючих осіб з інвалідністю III групи – 2 093 гривень.

Для осіб, які отримали інвалідність через участь у військових діях, виплати визначаються на основі 60% від офіційної зарплати постраждалого.