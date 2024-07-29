Как определяется размер пенсии по инвалидности

Для установления группы инвалидности лицо проходит медицинское обследование, где специалисты определяют необходимую категорию. Периодически комиссия может быть повторно назначена для проверки состояния лица.

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Лица с III группой инвалидности и страховым стажем от 1 до 14 лет получают 50% пенсии по возрасту. Однако, существуют исключения, особенно для определенных категорий граждан.

Например, ликвидаторы аварии на ЧАЭС и пострадавшие получают пенсию, которая может быть рассчитана как:

пятикратный размер минимальной заработной платы (по состоянию на 1 января текущего года);

стоимость, исчисленная на основе средней зарплаты лица, полученной в зоне отчуждения между 1986 и 1990 годами.

Минимальные размеры пенсий для лиц с III группой инвалидности составляют:

Для неработающих лиц с инвалидностью III группы – 2 520 гривен.

Для работающих лиц с инвалидностью III группы – 2 093 гривен.

Важно! Для лиц, которые получили инвалидность из-за участия в военных действиях, выплаты определяются на основе 60% от официальной зарплаты пострадавшего.