ПФУ завершив фінансування пенсій за червень: хто міг залишитись без виплат

Пенсійний фонд завершив фінансування пенсій цього місяця. Нині триває підготовка до липневих виплат.

Виплата пенсій у червні

Пенсійний фонд України повідомив, що виплатив усі пенсії за червень.

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25 червня 2024 року завершено фінансування пенсій за червень. У червні на пенсійні виплати спрямовано 62,3 мільярда гривень,

– написали у ПФУ.

Чому можуть скасувати пенсію

У травні ПФУ спрямував на пенсії 60,9 мільярда гривень, а на житлові субсидії та пільги – 2,9 мільярда гривень.

Деякі пенсіонери можуть зіткнутися з припиненням пенсійних виплат. Це може статися, якщо особа не повідомить своєчасно Пенсійний фонд про будь-які зміни у своєму майновому стані.

Про що потрібно повідомити ПФУ: