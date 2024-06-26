ПФУ завершив фінансування пенсій за червень: хто міг залишитись без виплат
26 червня 2024, 14:10Читать новость на русском
Джерело:ПФУ
Пенсійний фонд завершив фінансування пенсій цього місяця. Нині триває підготовка до липневих виплат.
Виплата пенсій у червні
Пенсійний фонд України повідомив, що виплатив усі пенсії за червень.
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25 червня 2024 року завершено фінансування пенсій за червень. У червні на пенсійні виплати спрямовано 62,3 мільярда гривень,
– написали у ПФУ.
Чому можуть скасувати пенсію
Деякі пенсіонери можуть зіткнутися з припиненням пенсійних виплат. Це може статися, якщо особа не повідомить своєчасно Пенсійний фонд про будь-які зміни у своєму майновому стані.
Про що потрібно повідомити ПФУ:
- працевлаштування або звільнення;
- початок або закінчення підприємницької діяльності;
- зміна місця реєстрації;
- припинення дії певного статусу;
- виїзд пенсіонера на ПМП за кордон;
- зміну або отримання нового паспорта (наприклад, внаслідок крадіжки старого);
- зміну прізвища чи інших важливих даних, на основі певних документів (наприклад, свідоцтва про шлюб)