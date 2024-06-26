Выплата пенсий в июне

Пенсионный фонд Украины сообщил, что выплатил все пенсии за июнь.

Читайте также Изменения в выплатах от ООН: что ждет пенсионеров с 1 июля

25 июня 2024 года завершено финансирование пенсий за июнь. В июне на пенсионные выплаты направлено 62,3 миллиарда гривен,

– написали в ПФУ.

Напомним! В мае ПФУ направил на пенсии 60,9 миллиарда гривен, а на жилищные субсидии и льготы – 2,9 миллиарда гривен.

Почему могут отменить пенсию

Некоторые пенсионеры могут столкнуться с прекращением пенсионных выплат. Это может произойти, если лицо не сообщит своевременно Пенсионный фонд о любых изменениях в своем имущественном состоянии.

О чем нужно сообщить ПФУ: