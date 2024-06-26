Виплата пенсій у червні

Пенсійний фонд України повідомив, що виплатив усі пенсії за червень.

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25 червня 2024 року завершено фінансування пенсій за червень. У червні на пенсійні виплати спрямовано 62,3 мільярда гривень,
– написали у ПФУ.

Чому можуть скасувати пенсію

Деякі пенсіонери можуть зіткнутися з припиненням пенсійних виплат. Це може статися, якщо особа не повідомить своєчасно Пенсійний фонд про будь-які зміни у своєму майновому стані.

Про що потрібно повідомити ПФУ:

  • працевлаштування або звільнення;
  • початок або закінчення підприємницької діяльності;
  • зміна місця реєстрації;
  • припинення дії певного статусу;
  • виїзд пенсіонера на ПМП за кордон;
  • зміну або отримання нового паспорта (наприклад, внаслідок крадіжки старого);
  • зміну прізвища чи інших важливих даних, на основі певних документів (наприклад, свідоцтва про шлюб)