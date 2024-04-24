Які пенсії отримують люди з інвалідністю I групи у 2024 році

Повна або часткова втрата працездатності надає особі право на визнання її непрацездатною та отримання пенсії по інвалідності. Такі виплати відрізняються для різних груп інвалідності.

Виплати для осіб з інвалідністю I групи

Розмір виплат для осіб з інвалідністю з дитинства встановлюється як відсоток від прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність.

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Особи першої групи інвалідності, які є повністю непрацездатними та потребують постійного догляду, отримують виплати у розмірі 100% прожиткового мінімуму, що станом на 1 січня 2024 року складає 2361 гривня.

! Існують дві підгрупи першої групи інвалідності – А та Б, що відрізняються за ступенем тяжкості порушень функцій організму. Належність до однієї з цих підгруп впливає на розмір виплат.

Також існують надбавки за догляд за особою з інвалідністю першої групи:

для підгрупи А — 200% від прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність, що станом на 1 січня 2024 року складає 4 722 гривні;

для підгрупи Б — 100%, або 2 361 гривня.

Призначення пенсії по інвалідності

Пенсія по інвалідності призначається у випадках повної або часткової втрати працездатності внаслідок захворювань чи травм, які не пов’язані з професійною діяльністю, а також внаслідок інвалідності, набутої з дитинства.

! Причину, групу інвалідності, час її настання та термін, на який вона встановлюється, визначають органи медико-соціальної експертизи (МСЕК) чи спеціальні медичні комісії.

Розмір пенсійних виплат за інвалідністю визначається відсотками від пенсії за віком:

І група інвалідності – 100% від пенсії за віком,

ІІ група інвалідності – 90% пенсії за віком,

ІІІ група інвалідності – 50% пенсії за віком, за умови наявності страхового стажу 15 років, як це вказано у статті 32 Закону України. Окрім того, за законом, період від дня встановлення інвалідності до дня досягнення пенсійного віку автоматично включається до страхового стажу.

! У випадку встановлення інвалідності після досягнення пенсійного віку, особа має право вибору між пенсією за віком та пенсією за інвалідністю.