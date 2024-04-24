Выплаты для лиц с инвалидностью I группы
Размер выплат для лиц с инвалидностью с детства устанавливается как процент от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.
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Лица первой группы инвалидности, которые являются полностью нетрудоспособными и нуждаются в постоянном уходе, получают выплаты в размере 100% прожиточного минимума, что по состоянию на 1 января 2024 года составляет 2361 гривна.
Также существуют надбавки за уход за лицом с инвалидностью первой группы:
- для подгруппы А - 200% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, что по состоянию на 1 января 2024 года составляет 4 722 гривны;
- для подгруппы Б - 100%, или 2 361 гривна.
Назначение пенсии по инвалидности
Пенсия по инвалидности назначается в случаях полной или частичной утраты трудоспособности вследствие заболеваний или травм, которые не связаны с профессиональной деятельностью, а также вследствие инвалидности, приобретенной с детства.
Размер пенсионных выплат по инвалидности определяется процентами от пенсии по возрасту:
- I группа инвалидности – 100% от пенсии по возрасту,
- II группа инвалидности – 90% пенсии по возрасту,
- III группа инвалидности – 50% пенсии по возрасту, при условии наличия страхового стажа 15 лет, как это указано в статье 32 Закона Украины. Кроме того, по закону, период со дня установления инвалидности до дня достижения пенсионного возраста автоматически включается в страховой стаж.