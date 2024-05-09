Чи можуть пенсіонери за кордоном отримувати українські виплати

Пенсіонери, які виїхали з України, можуть продовжувати отримувати пенсію за кордоном. Виплати будуть надходити на їхні банківські картки так само як і до виїзду.

Як надходять виплати за кордоном

Якщо виплати раніше здійснювались через Укрпошту або листоношу, то після виїзду пенсіонерам потрібно буде змінити спосіб отримання пенсії на банківську картку.

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Щоб перевести поштові перекази на банківські для отримання пенсії, пенсіонерам потрібно надати:

Електронну копію паспорта громадянина України;

Ідентифікаційний код (ІПН);

Банківську картку та копію повних реквізитів до неї (IBAN).

Зміна реквізитів оплати

Увійти на сайт Пенсійного фонду України в особистий кабінет, використовуючи електронний підпис, Дія.Підпис або Bank ID. У меню зліва вибрати розділ "Пенсіонерам". Клікнути на "Внесення змін до електронної пенсійної справи". Вибрати "Заява на зміну способу виплати". Заповнити всі необхідні поля у формі. Додати скановані копії необхідних документів. Сформувати заяву, підписати її електронним підписом і натиснути "Надіслати".

Українці, які мають статус біженця і живуть за кордоном, можуть відновити виплати, відправивши поштою заяву до відповідного українського органу. Важливо додати до заяви наступні документи:

Копії паспорта;

Документи, які підтверджують надання тимчасового захисту або статусу біженця, а також документ про реєстрацію місця тимчасового проживання з перекладом на відповідну мову;

Оригінал документа, який підтверджує, що особа є живою.

! Всі документи мають бути завірені у представництві України у країні перебування або місцевим нотаріусом.