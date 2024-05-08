Коли збільшаться пенсії

З 1 квітня розпочався перерахунок виплат працюючих пенсіонерів. Однак, надбавки до пенсії будуть впроваджені уже у червні.

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Перерахунок буде проведено після того, як до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування надійдуть відомості про сплату єдиного внеску за І квартал 2024 року (строк подачі звітів – до 10 травня). Тобто орієнтовно в червні пенсіонери, яким буде проведено перерахунок, отримають збільшені розміри пенсійних виплат та доплату за попередні місяці,

– йдеться у повідомленні ПФУ.

Зверніть увагу! Якщо пенсіонер пішов на заслужений відпочинок за вислугою років, він може підпасти під перерахунок, лише, якщо досягнув загальновизначеного пенсійного віку.

Кому нададуть таку надбавку

Вказана надбавка надається особам, які набули щонайменше 24 місяці стажу після останнього перерахунку. За основу беруться дані станом на 1 березня 2024 року.

З 1 квітня пенсії автоматично перерахують пенсіонерам, які після призначення/попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати та на 1 березня 2024 року набули 24 місяці страхового стажу, або які відпрацювали менше ніж 24 місяців, але після призначення чи попереднього перерахунку пенсії пройшло два роки,

– уточнюють у ПФУ.

Зараз доплата за кожен рік стажу складає 23,61 гривні. Тобто, мінімальна місячна надбавка, яку отримає пенсіонер становитиме 47,22 гривні.