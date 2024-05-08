Когда увеличатся пенсии

С 1 апреля начался перерасчет выплат работающих пенсионеров. Однако надбавки к пенсии будут внедрены уже в июне.

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Перерасчет будет проведен после того, как в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования поступят сведения об уплате единого взноса за I квартал 2024 года (срок подачи отчетов – до 10 мая). То есть ориентировочно в июне пенсионеры, которым будет произведен перерасчет, получат увеличенные размеры пенсионных выплат и доплату за предыдущие месяцы,

– говорится в сообщении ПФУ.

Обратите внимание! Если пенсионер ушел на заслуженный отдых по выслуге лет, он может подпасть под перерасчет, только, если достиг общеопределенного пенсионного возраста.

Кому предоставят такую надбавку

Указанная надбавка предоставляется лицам, которые приобрели не менее 24 месяцев стажа после последнего перерасчета. За основу берутся данные по состоянию на 1 марта 2024 года.

С 1 апреля пенсии автоматически пересчитают пенсионерам, которые после назначения/предварительного перерасчета пенсии продолжали работать и на 1 марта 2024 года приобрели 24 месяца страхового стажа, или которые отработали менее 24 месяцев, но после назначения или предыдущего перерасчета пенсии прошло два года,

– уточняют в ПФУ.

Сейчас доплата за каждый год стажа равна 23,61 гривны. То есть, минимальная месячная надбавка, которую получит пенсионер, составит 47,22 гривны.