Хто може звернутися за призначенням субсидії

Субсидія надається малозабезпеченим громадянам, які не можуть самостійно сплачувати комунальні послуги навіть попри роботу. Тобто, якщо плата особи за ЖКП більша за встановлений для домогосподарства обов'язковий платіж.

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Відповідно, під час визначення права на призначення житлової субсидії аналізуються доходи громадян. А основним отримувачем вважається заявник, що зареєстрований та проживає за адресою, яка вказується при призначенні субсидії.

Важливо! Людина може отримати субсидію, якщо орендує житло або якщо вона є індивідуальним забудовником і її будинок ще не був прийнятий в експлуатацію.

Як призначається субсидія на неопалювальний сезон

Якщо особа буде звертатися за отриманням житлової субсидії у травні або червні 2024 року, то вона буде надана з початку неопалювального сезону. При цьому, будуть враховані доходи за III-IV квартал 2023 року, а також аналізуватиметься оплата соціального внеску протягом не менш як трьох місяців у цей період.

Зауважте! У деяких випадках субсидія може мати нульовий розмір. Зокрема так відбувається у неопалювальний сезон, якщо дохід родини дозволяє платити за комуналку самостійно.

При цьому, розмір субсидії розраховується індивідуально для кожного домогосподарства. Він напряму залежить від доходів родини: чим менші доходи, тим більшу частину витрат оплатить держава.