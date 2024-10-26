2025 рік для пенсіонерів України: які зміни на горизонті

З 1 липня 2025 року в Україні розпочнеться нова пенсійна реформа, спрямована на впровадження накопичувальної системи. Як це вплине на пенсійне забезпечення, читайте далі.

Нова пенсійна реформа у 2025 році

Наразі понад 5 мільйонів пенсіонерів отримують пенсії менше ніж 4 000 гривень, а наявних соціальних внесків не вистачає для їх фінансування. Тому держава змушена використовувати податки для покриття дефіциту, пишуть у "Comments.ua".

Читайте також. Чи треба буде пенсіонерам проходити ідентифікацію у 2025 році

Відповідно, основою пенсійної реформи 2025 року стане перехід на накопичувальну систему, що передбачає обов'язкові внески громадян на індивідуальні рахунки з липня. Запровадження нової пенсійної реформи в Україні зумовлене кількома ключовими чинниками, зокрема:

зменшенням населення,

старінням нації,

зниженням народжуваності,

скороченням кількості працездатних громадян.

Зауважте! Накопичувальна система буде обов'язковою для громадян, народжених після 2000 року, тоді як інші зможуть приєднатися добровільно.

Кошти з цієї системи виплачуватимуться після виходу на пенсію, а ефективність реформи стане помітною вже через 20–30 років. Згідно з новою системою, пенсії покриватимуть 40% від заробітної плати за повного страхового стажу, що майже вдвічі більше, ніж нинішній рівень.