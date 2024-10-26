2025 рік для пенсіонерів України: які зміни на горизонті

26 жовтня 2024, 17:43
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Автор: Катерина Добровольська

Джерело:

Comments.ua

З 1 липня 2025 року в Україні розпочнеться нова пенсійна реформа, спрямована на впровадження накопичувальної системи. Як це вплине на пенсійне забезпечення, читайте далі.

Нова пенсійна реформа у 2025 році

Наразі понад 5 мільйонів пенсіонерів отримують пенсії менше ніж 4 000 гривень, а наявних соціальних внесків не вистачає для їх фінансування. Тому держава змушена використовувати податки для покриття дефіциту, пишуть у "Comments.ua".

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Відповідно, основою пенсійної реформи 2025 року стане перехід на накопичувальну систему, що передбачає обов'язкові внески громадян на індивідуальні рахунки з липня. Запровадження нової пенсійної реформи в Україні зумовлене кількома ключовими чинниками, зокрема:

  • зменшенням населення,
  • старінням нації,
  • зниженням народжуваності,
  • скороченням кількості працездатних громадян.

Зауважте! Накопичувальна система буде обов'язковою для громадян, народжених після 2000 року, тоді як інші зможуть приєднатися добровільно.

Кошти з цієї системи виплачуватимуться після виходу на пенсію, а ефективність реформи стане помітною вже через 20–30 років. Згідно з новою системою, пенсії покриватимуть 40% від заробітної плати за повного страхового стажу, що майже вдвічі більше, ніж нинішній рівень.

Від чого залежатиме розмір виплат

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль пояснив, що розмір пенсійних виплат буде залежати від накопичених балів за кожен рік роботи. За середню зарплату пенсіонер отримає 10 балів, тоді як ті, хто має вищі доходи – отримуватимуть більше балів. Ці бали щорічно конвертуватимуться в пенсійні виплати на основі актуальної середньої заробітної плати в країні.