Новая пенсионная реформа в 2025 году

Сейчас более 5 миллионов пенсионеров получают пенсии менее 4 000 гривен, а имеющихся социальных взносов не хватает для их финансирования. Поэтому государство вынуждено использовать налоги для покрытия дефицита, пишут в "Comments.ua".

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Соответственно, основой пенсионной реформы 2025 года станет переход на накопительную систему, что предусматривает обязательные взносы граждан на индивидуальные счета с июля. Введение новой пенсионной реформы в Украине обусловлено несколькими ключевыми факторами, в частности:

уменьшением населения,

старением нации,

снижением рождаемости,

сокращением количества трудоспособных граждан.

Заметьте! Накопительная система будет обязательной для граждан, рожденных после 2000 года, тогда как другие смогут присоединиться добровольно.

Средства из этой системы будут выплачиваться после выхода на пенсию, а эффективность реформы станет заметной уже через 20–30 лет. Согласно новой системе, пенсии будут покрывать 40% от заработной платы при полном страховом стаже, что почти вдвое больше, чем нынешний уровень.