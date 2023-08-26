Зміни пенсійних виплат: якими будуть пенсії з 1 вересня

Під час воєнного стану закон дозволяє не індексувати соціальні виплати. Попри це протягом 2023 року українці отримали декілька підвищень пенсії.

Чи буде підвищення пенсій у вересні

Востаннє перерахунок пенсій відбувся у березні 2023 року. Тоді деякі українці отримали підвищення мінімальних виплат з 2 100 до 2 520 гривень. Більше цьогоріч індексацій не планується.

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Однак, збільшення виплат однаково відбувається. До прикладу у липні підвищення пенсій отримали:

народні депутати – на 1 450,98 гривні;

держслужбовці – на 1 046,70 гривні;

працівники органів місцевого самоврядування – на 634,89 гривні;

науковці – на 422,51 гривні.

Як українці зможуть збільшити розмір своїх виплат

Під час воєнного стану індексація соціальних виплат може не відбуватися. Однак, в Україні у 2023 році уже відбулося 2 перерахунки пенсій.

Уряд запровадив спеціальні надбавки для того, щоб ви могли збільшити розмір своїх виплат:

Вікові:

особи від 70 до 74 років включно – 300 гривень;

від 75 до 79 років включно – 456 гривень;

від 80 років – 579 гривень.

Ці виплати нараховуються автоматично, відповідно до набуття особою певного віку.

За умови особливих потреб, пенсіонер може отримати нарахування 837 гривень:

якщо особа старше 80 років і потребує догляду;

коли особа не має працездатних родичів і проживає сама;

якщо стан здоров'я громадянина потребує догляду.

Ці виплати надаються виключно через особисте звернення пенсіонера у ПФУ.