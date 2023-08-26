Чи буде підвищення пенсій у вересні
Востаннє перерахунок пенсій відбувся у березні 2023 року. Тоді деякі українці отримали підвищення мінімальних виплат з 2 100 до 2 520 гривень. Більше цьогоріч індексацій не планується.
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Однак, збільшення виплат однаково відбувається. До прикладу у липні підвищення пенсій отримали:
- народні депутати – на 1 450,98 гривні;
- держслужбовці – на 1 046,70 гривні;
- працівники органів місцевого самоврядування – на 634,89 гривні;
- науковці – на 422,51 гривні.
Як українці зможуть збільшити розмір своїх виплат
Уряд запровадив спеціальні надбавки для того, щоб ви могли збільшити розмір своїх виплат:
Вікові:
- особи від 70 до 74 років включно – 300 гривень;
- від 75 до 79 років включно – 456 гривень;
- від 80 років – 579 гривень.
За умови особливих потреб, пенсіонер може отримати нарахування 837 гривень:
- якщо особа старше 80 років і потребує догляду;
- коли особа не має працездатних родичів і проживає сама;
- якщо стан здоров'я громадянина потребує догляду.