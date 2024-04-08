Припинення виплат для пенсіонерів: чому так може статися

Деякі пенсіонери можуть втратити свої виплати. Йдеться, зокрема, про осіб, які вирішили влаштуватись на роботу.

Чому зменшують виплати

Пенсіонери можуть частково втратити свої виплати, якщо не повідомлять про своє працевлаштування у ПФУ. Йдеться і про те, коли громадянин вирішив розпочати підприємницьку діяльність, після виходу на заслужений відпочинок.

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Сповістити ПФУ, відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", потрібно протягом 10 днів після працевлаштування. Якщо особа не зробила це вчасно, вона може втратити значну частину пенсії.

Повідомити Пенсійний фонд можна як онлайн, так і офлайн. Зокрема, через особистий кабінет вебпорталу електронних послуг ПФУ з використанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Що буде у разі неповідомлення

Особі не вдасться приховувати свої додаткові доходи від Пенсійного фонду, оскільки ПФУ проводить регулярну звірку даних із державними реєстрами:

загальнообов’язкового державного соціального страхування;

юридичних осіб-підприємців;

фізичних осіб-підприємців.

У разі, якщо буде виявлено порушення, ПФУ просить громадянина добровільно повернути кошти. Коли пенсіонер відмовляється, Пенсійний фонд залишає за собою право "забрати" до 20% від пенсії особи, як компенсацію за зайві виплачені гроші.