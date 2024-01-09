Блокування карток пенсіонерів: чому так відбувається

Деякі пенсіонери прагнуть створити накопичення завдяки пенсійним виплатам. Через це вони можуть втратити свою пенсію зовсім.

Чому пенсіонерам скасовують пенсію

ПФУ не тільки нараховує соціальні виплати, а і контролює їхнє надходження на рахунки. Є випадки, коли пенсіонеру можуть заблокувати карту за рішенням Пенсійного фонду.

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У ефірі телемарафону високопосадовиця Дарина Марчак пояснила, що блокування рахунку відбувається, якщо пенсіонер не користується зарахованими коштами протягом останніх 6 місяців, передає 24 Канал. Це давно діюча система, яка дозволяє оптимізувати використання державних коштів.

Дарина Марчак Заступниця міністра соціальної політики Ми не знаємо, що з цією людиною могло статися, і щоб гроші платників ЄСВ не сплачувалися в такий спосіб, що вони просто лежать і не використовуються ніким.

Те, що пенсіонер не користується коштами понад пів року, може значити, що він не має доступу до свого рахунку. Або ж, у гіршому випадку, громадянин помер, а державні органи не мають офіційного підтвердження цьому.

Як відновити пенсійні виплати

Йдеться і про виплати, які надходять через Укрпошту. Якщо протягом 6 місяців пенсіонер не забирає кошти, рахунок блокується.

Поновити надходження пенсійних виплат можна. Для цього необхідно звернутися у ПФУ із документами, які посвідчують особу. На місці вам доведеться написати заяву-прохання. Також звернутися у ПФУ можна онлайн, через вебпортал.

Потрібно розуміти, що поки гроші не надходили на рахунок пенсіонера, вони були заморожені і не використовувались. Поновивши виплати, громадянин отримає заблоковані кошти.