Затримка виплат пенсій: про що українців попередив Шмигаль

Після початку повномасштабного вторгнення, економіка України сильно похитнулась. Відновлення економічного сектору триває до тепер.

Чому можуть затримати виплати

Український бюджет наповнюється з різних джерел. Зокрема і через зовнішню фінансову підтримку.

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Цьогоріч урядовці США затримували голосування за пакет допомоги для України. При цьому, Байден висловлював активну підтримку українській стороні.

19 квітня 2024 року нарешті відбулося голосування і прийняття вказаного пакету на 61 мільярд доларів. З цієї суми – 7,5 мільярда доларів виділені на підтримку українського бюджету.

Як це питання вирішує уряд

У ефірі телемарафону прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив, що цьогоріч соціальні виплати надходитимуть вчасно. Цьому сприяє допомога від американських партнерів.

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Фактично ми точно впевнені, що цього року і наступного року ми профінансуємо всі соціальні платежі, всі пенсії, всі субсидії. Тобто все, що держава має виконати, ми будемо виконувати вчасно та в повному обсязі.

Саме підтримка від США допоможе Україні повноцінно реалізовувати свої плани. Йдеться про закриття дефіциту цьогорічного бюджету.