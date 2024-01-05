Підвищення пенсії двічі за рік: як і коли зміняться виплати

65-річних громадян очікує підвищення пенсійних виплат. Відтак, за рік пенсії зростуть двічі. Про те, яких виплат очікувати та від чого вони залежать — читайте далі.

Коли відбудеться підвищення

З 1 січня 2024 року в Україні зріс розмір мінімальної зарплати: тепер вона становить 7 200 гривень.

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Згідно із законодавством, 65-річні пенсіонери не можуть отримувати менше ніж 40% від цього показника. Відповідно, у пенсіонерів, які досягли 65-річчя – пенсія зросте з 2 680 гривень до 2 840 гривень з січня.

А вже у квітні мінімальна зарплата збільшиться до 8 000 гривень. Як наслідок, 65-річні пенсіонери зможуть розраховувати на збільшення мінімальної пенсії – до 3 200 гривень.

Однак, при цьому необхідна наявність страхового стажу:

для чоловіків – 35 років;

для жінок – 30 років.

Протягом 2023 року уряд виділив на пенсійні виплати 678,5 мільярда гривень. Середній розмір пенсій сягнув показника 5 350 гривень.

Коли зростуть інші пенсії

На початку березня очікується масштабна індексація пенсійних виплат. Під час цього перерахунку пенсія деяких громадян зменшиться.

Йдеться про тих осіб, які мають, на думку уряду, завищені виплати. Кого саме мають на увазі, розповіла політична діячка Роксолана Підласа, повідомляє 24 Канал.

Роксолана Підласа Голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Ті, хто зараз отримують найменші пенсії, матимуть зростання виплат. Водночас для чиновників, які вийшли на пенсію й отримують якісь астрономічні суми, ми плануємо зниження таких пенсій. Усе це робиться для того, щоб солідарна пенсійна система була більш справедливою.

Відповідно, максимальна пенсія виплата буде 23 610 гривень замість 20 930 гривень.