Літнім людям перерахують пенсії: хто отримає доплати на надбавки у червні

У червні поточного року для українців зміняться пенсійні виплати. Проте не для всіх. Мова йде про осіб, які продовжують працювати.

Для кого зростуть пенсії у червні?

Також це актуально для людей, які досягли певного віку, про що зазначали у ПФУ.

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Доплата стартує для людей від 70 років, а саме:

для пенсіонерів від 70 до 74 років – 300 гривень;

від 75 до 79 років – 456 гривень;

від 80 років – 570 гривень.

Для отримання такої доплати розмір пенсійної виплати має становити не більше 10 340,35 гривні. Таку встановили станом на 1 червня 2026 року.

Зверніть увагу! При досягненні 70 та більше років доплата здійснюється автоматично.

Крім того, нарахування надбавки відбувається з дня досягнення відповідного віку. А самі надбавки не сумуються.

Щодо працюючих пенсіонерів: якщо станом на квітень такі люди набули щонайменше 24 місяці додаткового страхового стажу, то Пенсійний фонд проведе перерахунок виплат. Перерахунок проводиться із зарплати (доходу), з якої обчислена пенсія.

Перерахунок проводиться:

з першого числа місяця, в якому пенсіонер звернувся за перерахунком, якщо відповідну заяву подано до 15 числа включно;

або з першого числа наступного місця, якщо заяву з усіма необхідними документами подано ним після 15 числа.

Українці отримають доплати за два попередні місяці – квітень та травень. А затримка пояснюється тим, що роботодавці подають звітність щодо сплати єдиного соціального внеску із запізненням

Важливо! Тому інформація до фонду надходить лише у другій половині травня.

Що ще відомо про пенсії в Україні та соцвиплати?

В Україні зменшиться кількість соціальних виплат. Їх замінять базовою соціальною допомогою. Наразі законопроєкт, який пропонує таке рішення, має пройти друге читання.

Також з 1 червня можна оформити одноразову грошову допомогу. Вона передбачена для придбання твердого пічного палива на наступний опалювальний сезон. Подати заявку можна до 17 серпня.

Водночас українці, що мають звання "Мати-героїня" можуть отримати спеціальні одноразові виплати. Їхній розмір становить 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Мова йде про показник, який встановлений на 1 січня року, коли жінка отримала звання.