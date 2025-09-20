Яка буде пенсія, якщо маєш лише 21 рік стажу
Розмір пенсії залежить від багатьох обставин. Зокрема, кількості стажу та доходу. Грає роль і вік виходу на заслужений відпочинок.
Яка буде пенсія, якщо пропрацював 21 рік?
При стажі 21 рік вийти на пенсію можна лише у 65 років, пише 24 Канал.
Читайте також ЄС шукає способи, як перекрити "Дружбу" для Угорщини та Словаччини, – Bloomberg
Зверніть увагу! За даними ПФУ, у 2025 році в 60 років можна вийти при наявності 32 років стажу, в 63 – 22 років стажу, в 65 – 15 років стажу.
Розглянемо ситуацію, де особа:
- мала дохід – 10 000 гривень;
- виходить на пенсію у 65 років;
- має 21 рік стажу;
- виходить на заслужений відпочинок на загальних умовах.
За таких обставин, пенсія особи мала б скласти орієнтовно – 2 577 гривень. Проте в реальності виплата буде більшою.
Яка пенсія при стажі 21 рік і доході 10 тисяч / Скриншот пенсійний калькулятор
Річ у тім, що пенсіонеру "дотягнуть" пенсію до визначеного у цьому випадку мінімуму. Тобто, станом на тепер, це 3 038 гривень.
Зауважте! Усі розрахунки відбувалися через пенсійний калькулятор.
Що потрібно знати пенсіонерам у 2025 році?
Пенсіонерам не варто очікувати нової індексації чи перерахунку у 2025. До кінця року таких змін не передбачається.
У 2026 році пенсійний вік не зміниться. Водночас будуть відкориговані вимоги до кількості стажу. Зростуть мінімуми для 60 та 63 років.
Для військових пенсія розраховується за окремим алгоритмом. Вона залежить від грошового забезпечення.