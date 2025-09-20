Розмір пенсії залежить від багатьох обставин. Зокрема, кількості стажу та доходу. Грає роль і вік виходу на заслужений відпочинок.

Яка буде пенсія, якщо пропрацював 21 рік?

При стажі 21 рік вийти на пенсію можна лише у 65 років, пише 24 Канал.

Зверніть увагу! За даними ПФУ, у 2025 році в 60 років можна вийти при наявності 32 років стажу, в 63 – 22 років стажу, в 65 – 15 років стажу.

Розглянемо ситуацію, де особа:

мала дохід – 10 000 гривень;

виходить на пенсію у 65 років;

має 21 рік стажу;

виходить на заслужений відпочинок на загальних умовах.

За таких обставин, пенсія особи мала б скласти орієнтовно – 2 577 гривень. Проте в реальності виплата буде більшою.



Яка пенсія при стажі 21 рік і доході 10 тисяч / Скриншот пенсійний калькулятор

Річ у тім, що пенсіонеру "дотягнуть" пенсію до визначеного у цьому випадку мінімуму. Тобто, станом на тепер, це 3 038 гривень.

Зауважте! Усі розрахунки відбувалися через пенсійний калькулятор.

Що потрібно знати пенсіонерам у 2025 році?