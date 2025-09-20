Какая будет пенсия, если имеешь только 21 год стажа
Размер пенсии зависит от многих обстоятельств. В частности, количества стажа и дохода. Играет роль и возраст выхода на заслуженный отдых.
Какая будет пенсия, если проработал 21 год?
При стаже 21 год выйти на пенсию можно только в 65 лет, пишет 24 Канал.
Читайте также ЕС ищет способы, как перекрыть "Дружбу" для Венгрии и Словакии, – Bloomberg
Обратите внимание! По данным ПФУ, в 2025 году в 60 лет можно выйти при наличии 32 лет стажа, в 63 – 22 лет стажа, в 65 – 15 лет стажа.
Рассмотрим ситуацию, где лицо:
- имело доход – 10 000 гривен;
- выходит на пенсию в 65 лет;
- имеет 21 год стажа;
- выходит на заслуженный отдых на общих условиях.
При таких обстоятельствах, пенсия лица должна была бы составить ориентировочно – 2 577 гривен. Однако в реальности выплата будет больше.
Какая пенсия при стаже 21 год и доходе 10 тысяч / Скриншот пенсионный калькулятор
Дело в том, что пенсионеру "дотянут" пенсию до определенного в этом случае минимума. То есть, по состоянию на теперь, это 3 038 гривен.
Заметьте! Все расчеты происходили через пенсионный калькулятор.
Что нужно знать пенсионерам в 2025 году?
Пенсионерам не стоит ожидать новой индексации или перерасчета в 2025 году. До конца года таких изменений не предвидится.
В 2026 году пенсионный возраст не изменится. В то же время будут откорректированы требования к количеству стажа. Вырастут минимумы для 60 и 63 лет.
Для военных пенсия рассчитывается по отдельному алгоритму. Она зависит от денежного обеспечения.