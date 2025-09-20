Размер пенсии зависит от многих обстоятельств. В частности, количества стажа и дохода. Играет роль и возраст выхода на заслуженный отдых.

Какая будет пенсия, если проработал 21 год?

При стаже 21 год выйти на пенсию можно только в 65 лет, пишет 24 Канал.

Обратите внимание! По данным ПФУ, в 2025 году в 60 лет можно выйти при наличии 32 лет стажа, в 63 – 22 лет стажа, в 65 – 15 лет стажа.

Рассмотрим ситуацию, где лицо:

имело доход – 10 000 гривен;

выходит на пенсию в 65 лет;

имеет 21 год стажа;

выходит на заслуженный отдых на общих условиях.

При таких обстоятельствах, пенсия лица должна была бы составить ориентировочно – 2 577 гривен. Однако в реальности выплата будет больше.



Какая пенсия при стаже 21 год и доходе 10 тысяч / Скриншот пенсионный калькулятор

Дело в том, что пенсионеру "дотянут" пенсию до определенного в этом случае минимума. То есть, по состоянию на теперь, это 3 038 гривен.

Заметьте! Все расчеты происходили через пенсионный калькулятор.

Что нужно знать пенсионерам в 2025 году?