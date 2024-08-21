Українці працюватимуть довше: чи планують підвищення пенсійного віку в Україні

Уряд планує вжити заходів, щоб стимулювати українців працювати довше. Це включає покращення умов праці та підтримку для старших працівників, щоб забезпечити їх активну участь у трудовому процесі.

Чи буде збільшення пенсійного віку в Україні

Як стверджує Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович, уряд не планує збільшувати пенсійний вік. Як вона пояснює, стандарт, встановлений у 2017 році, вважається оптимальним і має залишитися незмінним.

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Цей стандарт регулює не вік особи, а кількість відпрацьованих років. Однак громадяни можуть виходити на пенсію у віці 65 років за будь-яких обставин. За словами Жолнович, це є цілком прийнятним варіантом.

Оксана Жолнович Міністр соціальної політики України Людина у 65 років – це не дідусь із сивою бородою. Це ще дуже активна особистість, яка хоче бути затребуваною в суспільстві, має гарні можливості робити внесок в економіку і чудовий досвід. Враховуючи ці обставини, нам потрібно створювати умови, щоб люди пенсійного віку хотіли долучитися до роботи, і щоб роботодавці також розглядали їх як цінний ресурс.

Таким чином, у міністерстві планують зосередити свої зусилля на відновленні навичок людей похилого віку, а також на наданні їм нових знань, зокрема у сфері цифрової грамотності. Це допоможе їм залишатися активними на ринку праці якомога довше.

Тому одне з наших завдань – не залишати людей у "чотирьох стінах" якомога раніше, а зберегти цю соціальну активність,

– додала міністр.

Жолнович вважає, що пенсія може призвести до певної десоціалізації, оскільки зникає необхідність регулярно відвідувати роботу і бути частиною соціального середовища.

Нагадаємо! Пенсія за віком в Україні призначається громадянам, які досягли 60, 63 або 65 років та мають відповідний страховий стаж.