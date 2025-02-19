Деяким українцям можуть припинити виплачувати пенсії

Через низку визначених причин частина українських пенсіонерів може втратити право на отримання пенсійних виплат. Існує кілька причин, через які нарахування пенсій на банківські картки можуть зупинити.

Чому можуть скасувати пенсію

Є три причини, через які Пенсійний фонд може призупинити виплати, передає 24 Канал з посиланням на Закон України.

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Пенсійні виплати можуть бути припинені у таких випадках:

Якщо пенсія була призначена на підставі документів з недостовірною інформацією;

Якщо пенсіонер переселився на постійне місце проживання до країни, з якою Україна не уклала спеціальний пенсійний договір;

У випадку смерті пенсіонера.

До речі! Якщо протягом року пенсіонер не користується своєю пенсійною банківською карткою – не знімає з неї кошти, не проводить оплату в магазинах або онлайн – виплати пенсії можуть бути припинені.

Як відновити виплати

Для поновлення пенсії достатньо відвідати відділення "Ощадбанку" або Пенсійного фонду України особисто, без потреби подавати окрему заяву для поновлення виплат, зупинених через невиконання ідентифікації.

Щоб забезпечити зручність для пенсіонерів з різними можливостями, передбачено декілька альтернативних, зокрема дистанційних, способів ідентифікації:

через авторизацію за допомогою "Дія.Підпис" на сайті електронних послуг Пенсійного фонду;

або за допомогою відеозв’язку.

Зауважте! Пенсіонери, які перебувають за кордоном, можуть звернутися до дипломатичних установ України для вирішення питань ідентифікації.