США намагаються зменшити залежність від Китаю у постачаннях важливих рідкісноземельних металів та магнітів, потрібних для виробництва різних технологій – від смартфонів до винищувачів. Тому Пентагон закупить цих критичних мінералів на 1 мільярд доларів.

Чому Пентагон збільшує закупівлі мінералів?

Публічні документи Defense Logistics Agency, яке займається закупівлями, свідчать, що прискорене накопичення мінералів стало частиною нової стратегії США, оскільки Китай посилив експортні обмеження на критичні мінерали, повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

Колишні посадовці відомства зазначають, що цей 1 мільярд доларів перевищує попередні витрати на накопичення рідкісноземельних елементів та включають пошук нових джерел для оборонної продукції.

Критичні мінерали є національним пріоритетом безпеки, оскільки вони використовуються у більшості озброєнь, радарів та систем виявлення ракет,

– зазначає видання.

Пентагон, зокрема, планує закупівлі таких мінералів:

кобальту – на суму до 500 мільйонів доларів;

сурми – до 245 мільйонів доларів;

танталу – до 100 мільйонів;

та скандію – до 45 мільйонів доларів.

Купити усі ці мінерали хочуть у різних американських компаній.

Аналітики відзначають, що такі великі обсяги закупівель можуть значно перевищувати річне виробництво та імпорт США, а це, своєю чергою, створить додатковий тиск на глобальні ринки.

Важливо! Як додає видання, агентство DLA накопичує десятки сплавів, металів, рідкісноземельних елементів та дорогоцінних металів у сховищах по всій країні. Їх можуть використати лише за рішенням президента у разі війни або необхідності для національної оборони.

Які галузі постраждають від обмежень Китаю?

Окрім оборонної сфери, від експортних обмежень на рідкісноземельні матеріали особливо може постраждати напівпровідникова галузь США. За інформацією The New York Times, Пекін хоче ліцензувати іноземні компанії, які використовують ці метали. Це може вдарити по великих виробниках чипів.

Таке рішення Китаю змусить компанії отримувати експортні ліцензії на готову продукцію, щоб продавати її на міжнародному ринку. А це означає, що по суті Пекін буде контролювати постачання сучасних напівпровідників до Сполучених Штатів.

Варто знати! Через китайські обмеження під загрозою опиниться виробництво чипів, зокрема, для таких великих компаній, як NVIDIA, Apple та AMD.

