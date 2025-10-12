США пытаются уменьшить зависимость от Китая в поставках важных редкоземельных металлов и магнитов, необходимых для производства различных технологий – от смартфонов до истребителей. Поэтому Пентагон закупит этих критических минералов на 1 миллиард долларов.

Почему Пентагон увеличивает закупки минералов?

Публичные документы Defense Logistics Agency, которое занимается закупками, свидетельствуют, что ускоренное накопление минералов стало частью новой стратегии США, поскольку Китай усилил экспортные ограничения на критические минералы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

Бывшие чиновники ведомства отмечают, что этот 1 миллиард долларов превышает предыдущие расходы на накопление редкоземельных элементов и включают поиск новых источников для оборонной продукции.

Критические минералы являются национальным приоритетом безопасности, поскольку они используются в большинстве вооружений, радаров и систем обнаружения ракет,

– отмечает издание.

Пентагон, в частности, планирует закупки таких минералов:

кобальта – на сумму до 500 миллионов долларов;

сурьмы – до 245 миллионов долларов;

тантала – до 100 миллионов;

и скандия – до 45 миллионов долларов.

Купить все эти минералы хотят у различных американских компаний.

Аналитики отмечают, что такие большие объемы закупок могут значительно превышать годовое производство и импорт США, а это, в свою очередь, создаст дополнительное давление на глобальные рынки.

Важно! Как добавляет издание, агентство DLA накапливает десятки сплавов, металлов, редкоземельных элементов и драгоценных металлов в хранилищах по всей стране. Их могут использовать только по решению президента в случае войны или необходимости для национальной обороны.

Какие отрасли пострадают от ограничений Китая?

Кроме оборонной сферы, от экспортных ограничений на редкоземельные материалы особенно может пострадать полупроводниковая отрасль США. По информации The New York Times, Пекин хочет лицензировать иностранные компании, которые используют эти металлы. Это может ударить по крупным производителям чипов.

Такое решение Китая заставит компании получать экспортные лицензии на готовую продукцию, чтобы продавать ее на международном рынке. А это означает, что по сути Пекин будет контролировать поставки современных полупроводников в Соединенные Штаты.

Стоит знать! Из-за китайских ограничений под угрозой окажется производство чипов, в частности, для таких крупных компаний, как NVIDIA, Apple и AMD.

Что известно об экспортных ограничениях Китая?