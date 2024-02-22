Коли та як правильно подавати показники лічильника: важливі нюанси

Необхідно передавати дані лічильника правильно, щоб уникнути переплати за комунальні послуги. При цьому, терміни подачі показників визначаються залежно від типу тарифу.

Як подавити показники лічильників

Показники електролічильника

Передати показники потрібно до 4 числа кожного місяця. Це можна зробити різними способами:

Через сайт ОСР (через особистий кабінет) Зателефонувати до кол-центру ОСР. Через чат-бот (Viber, Telegram, Facebook Messenger). Іншим способом, передбаченим ОСР.

Показники лічильників гарячої та холодної води

Подавати показники лічильників на воду слід щомісяця до 28 числа. Дані можна передати наступними способами:

В особистому кабінеті. На сайті. За допомогою Viber-бота. За номером контакт-центру (044) 202-0202; За допомогою Telegram-бота у додатку. У Центрах комунального сервісу (ЦКС) за номером 247-40-40, а також у Центрах обслуговування споживачів Київводоканалу (ЦГЗ). Записати показники у відповідній графі платіжного сповіщення під час оплати у банківських установах.

Подання актуальних показників лічильників на регулярній основі забезпечує оплату лише за об'єм спожитої води.

Показники газового лічильника

Споживачі повинні подавати показники лічильника з 1 по 5 число кожного місяця. Таким чином, показники можна передати:

Передавати оператору ГРМ (облгазу). На сайті або у чат-боті облгазу. Зателефонувати в контакт-центр облгазу.

Що відомо про повірку лічильників

Окрім рахунків за газ українці також повинні платити за транспортування газу. Тут тариф фіксований і не залежить від кількості спожитого газу.

Наразі в Україні всі громадяни, у яких настає час для проведення повірки лічильників, повинні пройти цю процедуру протягом трьох місяців після закінчення опалювального сезону. Це стосується лічильників газу, води, електроенергії та тепла.

! Якщо повірка не буде проведена у встановлені терміни, це може призвести до відключення комунальних послуг або штрафів.

При цьому, повірка може бути ініційована як самим споживачем, так і постачальником послуг. Часто компанії-постачальники самі зв'язуються зі споживачами, коли настає час для повірки.

Актуальні тарифи на комунальні послуги

Поки вартість електроенергії залишиться на рівні 2,64 гривні за кіловат-годину. А от ціни на централізоване водопостачання та водовідведення теж залишаються без змін, хоча літом цього року НКРЕКП здійснив невдалу спробу підвищити тариф.

Здебільшого населення користується послугами "Нафтогазу", тому тариф становитиме 7,96 гривні за кубометр газу (з ПДВ). У інших постачальників ціни відрізняються.

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