Когда и как правильно подавать показания счетчика: важные нюансы

22 февраля 2024, 17:30
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Необходимо передавать данные счетчика правильно, чтобы избежать переплаты за коммунальные услуги. При этом, сроки подачи показаний определяются в зависимости от типа тарифа.

Как подавить показания счетчиков

  • Показания электросчетчика

Передать показатели нужно до 4 числа каждого месяца. Это можно сделать разными способами:

  1. Через сайт ОСР (через личный кабинет)
  2. Позвонить в колл-центр ОСР.
  3. Через чат-бот (Viber, Telegram, Facebook Messenger).
  4. Другим способом, предусмотренным ОСР.
  • Показания счетчиков горячей и холодной воды

Подавать показания счетчиков на воду следует ежемесячно до 28 числа. Данные можно передать следующими способами:

  1. В личном кабинете.
  2. На сайте.
  3. С помощью Viber-бота.
  4. По номеру контакт-центра (044) 202-0202;
  5. С помощью Telegram-бота в приложении.
  6. В Центрах коммунального сервиса (ЦКС) по телефону 247-40-40, а также в Центрах обслуживания потребителей Киевводоканала (ЦОЗ).
  7. Записать показатели в соответствующей графе платежного извещения при оплате в банковских учреждениях.
Обратите внимание!  Представление актуальных показателей счетчиков на регулярной основе обеспечивает оплату только за объем потребленной воды.

  • Показания газового счетчика

Потребители должны подавать показатели счетчика с 1 по 5 число каждого месяца. Таким образом, показатели можно передать:

  1. Передавать оператору ГРМ (облгаза).
  2. На сайте или в чат-боте облгаза.
  3. Позвонить в контакт-центр облгаза.
Обратите внимание! Кроме счетов за газ украинцы также должны платить за транспортировку газа. Здесь тариф фиксированный и не зависит от количества потребленного газа.

Что известно о поверке счетчиков

Сейчас в Украине все граждане, у которых наступает время для проведения поверки счетчиков, должны пройти эту процедуру в течение трех месяцев после окончания отопительного сезона. Это касается счетчиков газа, воды, электроэнергии и тепла.

Обратите внимание! Если поверка не будет проведена в установленные сроки, это может привести к отключению коммунальных услуг или штрафов.

При этом, поверка может быть инициирована как самим потребителем, так и поставщиком услуг. Часто компании-поставщики сами связываются с потребителями, когда наступает время для поверки.

Актуальные тарифы на коммунальные услуги

Пока стоимость электроэнергии останется на уровне 2,64 гривны за киловатт-час. А вот цены на централизованное водоснабжение и водоотвод тоже остаются без изменений, хотя летом этого года НКРЕКП совершил неудачную попытку повысить тариф.

В основном население пользуется услугами "Нафтогаза", поэтому тариф составит 7,96 гривны за кубометр газа (с НДС). У других поставщиков цены отличаются.

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Автор: Катерина Добровольська