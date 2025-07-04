Українці отримують усе менше коштів з-за кордону

За перші 5 місяців 2025 року обсяг приватних грошових переказів, що здійснюються в Україну сягнув 3,5 мільярда доларів. Загалом він скоротився на 15,4%, якщо порівнювати з аналогічним показником 2024 року.

Як зменшився обсяг переказів

Найбільше зменшився обсяг переказів саме за оплату праці, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Згідно з даними регулятора, з січня по травень 2025 року обсяг таких переказів сягнув 1,87 мільярда доларів. Це значення на 18,7% менше ніж торік. У 2024 році обсяг переказів за оплату праці складав – 2,3 мільярда доларів.

Як вважає НБУ, перекази за перші 5 місяців здійснювались так:

2 мільярди доларів надійшло через офіційні канали (до таких, наприклад, відносяться банки);

1,46 мільярда доларів – неформальні (передача готівки).

Зверніть увагу! Обсяги переказів щорічно скорочуються. Як показує статистика НБУ, у 2024 році вони сягнули 9,6 мільярда доларів. У 2023 році ця сума була на 2 мільярди доларів більшою.