Как уменьшился объем переводов

Больше всего уменьшился объем переводов именно за оплату труда, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Согласно данным регулятора, с января по май 2025 года объем таких переводов достиг 1,87 миллиарда долларов. Это значение на 18,7% меньше чем в прошлом году. В 2024 году объем переводов за оплату труда составлял – 2,3 миллиарда долларов.

По мнению НБУ, переводы за первые 5 месяцев осуществлялись так:

2 миллиарда долларов поступило через официальные каналы (к таким, например, относятся банки);

1,46 миллиарда долларов – неформальные (передача наличных).

Обратите внимание! Объемы переводов ежегодно сокращаются. Как показывает статистика НБУ, в 2024 году они достигли 9,6 миллиарда долларов. В 2023 году эта сумма была на 2 миллиарда долларов больше.