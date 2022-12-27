Що буде з гривнею після того, як Україна переможе

На думку голови української розвідки та інших воєначальників, війна в Україні може закінчитися уже влітку 2023 року. Що у такому випадку чекає на національну валюту, журналістам Економіка24 розповіла банкір Анна Золотько.

Багато залежатиме від масштабів руйнувань

За словами експертки, навіть якщо знати дату перемоги, робити курсові прогнози в такій ситуації складно. Річ у тім, що стан економіки сильно залежатиме від різних факторів: масштабів руйнувань та вимушеного переселення, допомоги партнерів тощо. Окрім того, вирішальним чинником буде рішення Нацбанку щодо офіційного курсу.

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Втім, уже зараз можна сказати, що потрясінь і різкої девальвації національної валюти не буде. Скоріше за все, курс залишиться на такому ж рівні.

Якщо припустити, що війна завершиться влітку, енергетична криза, що викликана ракетними обстрілами, буде майже подолана, ситуація на валютному ринку теоретично має залишатися стабільною,

– прогнозує Анна Золотько.

Витрати на відбудову

На вартість гривні впливатимуть декілька факторів, і в залежності від того, який із них переважатиме, вона буде міцнішати або дешевшати. Один із них – значно більше імпорту, аніж експорту. Через те, що валюта витрачатиметься, курс долара у країні може зростати.

Відновлення країни потребуватиме значних матеріальних ресурсів, яких не вистачатиме на внутрішньому ринку через підвищений попит та брак виробничих потужностей. Тобто відновлювальний процес супроводжуватиметься різким зростанням імпорту. Темпи росту експорту будуть значно нижчими у середньостроковій перспективі,

– вважає директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку.

З іншого боку, від'ємне торговельне сальдо може скомпенсуватися коштом іноземних інвестицій.

Я налаштована оптимістично та вірю, що після завершення війни та отримання гарантій миру інвестиційна привабливість України буде як ніколи високою. А отже цілком ймовірно, що платіжний баланс зрештою виявиться позитивним, хоча наразі про це казати дуже зарано. Приплив іноземних інвестицій стимулюватиме зміцнення гривні,

– пояснює Анна Золотько.

Вона додала, що з точки зору макроекономіки такий курсовий рух міг би значно нашкодити темпам економічного розвитку через уповільнення експорту та зниження інвестиційної привабливості.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, яким курс долара може бути у 2023 році.