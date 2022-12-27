Многое будет зависеть от масштабов разрушений

По словам эксперта, даже если знать дату победы, делать курсовые прогнозы в такой ситуации сложно. Дело в том, что состояние экономики будет сильно зависеть от различных факторов: масштабов разрушений и вынужденного переселения, помощи партнеров и т.д. Кроме того, решающим фактором будет решение Нацбанка по официальному курсу.

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Однако уже сейчас можно сказать, что потрясений и резкой девальвации национальной валюты не будет. Скорее всего курс останется на таком же уровне.

Если предположить, что война завершится летом, энергетический кризис, вызванный ракетными обстрелами, будет почти преодолен, ситуация на валютном рынке теоретически должна оставаться стабильной.

– прогнозирует Анна Золотько.

Расходы на восстановление

На стоимость гривни будут влиять несколько факторов, и в зависимости от того, какой из них будет преобладать, она будет крепнуть или дешеветь. Один из них – гораздо больше импорта, чем экспорта. Из-за того, что валюта будет тратиться, курс доллара в стране может расти.

Восстановление страны потребует значительных материальных ресурсов, которых не будет хватать на внутреннем рынке из-за повышенного спроса и нехватки производственных мощностей. То есть, восстановительный процесс будет сопровождаться резким ростом импорта. Темпы роста экспорта будут значительно ниже в среднесрочной перспективе,

– считает директор департамента казначейских операций Юнекс Банка.

Кроме того, отрицательное торговое сальдо может компенсироваться за счет иностранных инвестиций.

Я настроена оптимистично и верю, что после завершения войны и получения гарантий мира инвестиционная привлекательность Украины будет как никогда высока. А значит, вполне вероятно, что платежный баланс в конечном итоге окажется положительным, хотя пока об этом говорить слишком рано. Приток иностранных инвестиций будет стимулировать укрепление гривны,

– объясняет Анна Золотько.

Она добавила, что с точки зрения макроэкономики такое курсовое движение могло бы значительно навредить темпам экономического развития из-за замедления экспорта и снижения инвестиционной привлекательности.

Напомним, раньше мы писали о том, каким курс доллара может быть в 2023 году.