Індексація пенсій влітку: чому зростуть пенсії у червні

У березні відбулася масштабна індексація пенсій. Завдяки цьому, зросли виплати більшості пенсіонерів.

Чому зростуть виплати у червні

У червні не заплановано індексацій та перерахунків. Однак, виплати деяких пенсіонерів однаково зростуть.

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Йдеться про тих осіб, які досягнуть віку 70, 75 або 80 років. Таким громадянам нарахують доплату за віком. Зараз розмір цієї надбавки такий:

для осіб від 70 до 74 років включно – 300 гривень;

від 75 до 79 років включно – 456 гривень;

від 80 років – 570 гривень.

Надбавка за віком надається за умови, що загальна пенсійна виплата пенсіонера менша за 10 340,35 гривні. Доплата нараховується автоматично, вона додається до основного розміру пенсій.

Які пенсії мають українці у 2024 році

ПФУ повідомив, що станом на 1 квітня 2024 року пенсійні виплати понад 10 000 гривень мають 12,1% пенсіонерів. При цьому, найменші пенсії – до 3 тисяч гривень отримують 26,8% осіб.

Інші пенсіонери мають такі виплати: