Одна заява може збільшити пенсію: кому з працюючих пенсіонерів доплатять

Продовження трудової діяльності на заслуженому відпочинку відкриває шлях до приємних фінансових бонусів. Проте стандартна процедура оновлення виплат часто змушує українців втрачати дорогоцінний час та власні кошти.

Чому варто діяти самостійно та кого це стосується?

Якщо після призначення пенсії ви накопичили щонайменше 24 місяці страхового стажу, держава зобов'язана перерахувати ваші виплати. Проблема полягає в тому, що автоматичний перерахунок Пенсійний фонд проводить лише раз на рік – у квітні. Тому пенсіонерам, які здобули необхідний стаж раніше, вигідніше звернутися до установи особисто, щоб не втрачати гроші місяцями.

Процедура звернення максимально спрощена для громадян. Для такого перерахунку достатньо мати паспорт і реєстраційний номер платника податків, а вже після подачі заяви ПФУ врахує ваш додатковий стаж відповідно до закону. Відповідною виплати зростуть одразу, без очікування весняної індексації.

Як діяти, якщо стажу менше ніж два роки?

Трапляються випадки, коли людина пропрацювала після виходу на пенсію лише рік і звільнилася. Цей час також не згорить і буде врахований. Однак тут діє інше правило: оновлення сум проведуть не раніше ніж через 24 місяці після попереднього перерахунку або початкового призначення пенсії.

Водночас частина українців все ж отримає надбавки завдяки віковим компенсаціям. Громадянам від 70 до 75 років автоматично доплатять до 300 гривень, від 75 до 80 років – до 456 гривень, а тим, хто перетнув 80-річний рубіж, нарахують до 570 гривень.

Зауважте! Окремо передбачена допомога для самотніх 80-річних пенсіонерів, які потребують догляду, але цей статус має підтвердити медична комісія.

Які рішення щодо доплат за стаж ухвалювалися раніше?

Нагадаємо, що держава також фінансово заохочує тих, хто відпрацював більше встановленої норми за весь час трудової діяльності. Як ми писали раніше, за кожен додатковий рік стажу понад норму пенсіонеру доплачують 1% від прожиткового мінімуму, що у 2026 році становить 25,95 гривні.

Наприклад, якщо ви відпрацювали на 30 років більше за норму, ваша щомісячна надбавка складе майже 778 гривень.