Почему стоит действовать самостоятельно и кого это касается?

Если после назначения пенсии вы накопили не менее 24 месяцев страхового стажа, государство обязано пересчитать ваши выплаты. Проблема заключается в том, что автоматический перерасчет Пенсионный фонд проводит только раз в год – в апреле. Поэтому пенсионерам, которые набрали необходимый стаж раньше, выгоднее обратиться в учреждение лично, чтобы не терять деньги месяцами.

Процедура обращения максимально упрощена для граждан. Для такого перерасчета достаточно иметь паспорт и регистрационный номер налогоплательщика, а уже после подачи заявления ПФУ учтет ваш дополнительный стаж в соответствии с законом. Соответствующие выплаты увеличатся сразу, без ожидания весенней индексации.

Как поступить, если стаж составляет менее двух лет?

Бывают случаи, когда человек проработал после выхода на пенсию всего год и уволился. Это время также не пропадет и будет учтено. Однако здесь действует другое правило: перерасчет сумм будет произведен не ранее чем через 24 месяца после предыдущего перерасчета или первоначального назначения пенсии.

В то же время часть украинцев все же получит надбавки благодаря возрастным компенсациям. Гражданам в возрасте от 70 до 75 лет автоматически доплатят до 300 гривен, от 75 до 80 лет – до 456 гривен, а тем, кто перешагнул 80-летний рубеж, начислят до 570 гривен.

Обратите внимание! Отдельно предусмотрена помощь для одиноких 80-летних пенсионеров, нуждающихся в уходе, но этот статус должна подтвердить медицинская комиссия.

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Что за решения относительно доплат за стаж принимались ранее?

Напомним, что государство также финансово поощряет тех, кто отработал больше установленной нормы за все время трудовой деятельности. Как мы писали ранее, за каждый дополнительный год стажа сверх нормы пенсионеру доплачивают 1% от прожиточного минимума, что в 2026 году составляет 25,95 гривны.

Например, если вы отработали на 30 лет больше нормы, ваша ежемесячная надбавка составит почти 778 гривен.